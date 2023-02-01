Изменение погоды в Украине ожидается уже в ближайшие выходные.

В Украине через несколько дней ожидается похолодание. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, смены погоды стоит ждать уже в ближайшие выходные.

"Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресенья. И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом", - отметила она.

Погода 2 февраля

В четверг, по данным синоптика, в большинстве областей Украины местами будет снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.

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Температура воздуха 2 февраля в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 0...+4 градусов, в южной части воздух прогреется до +4...+7 градусов.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, в четверг предполагается мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться. Ближайшей ночью в столице будет до -2 градусов, завтра днем - до +2 градусов.

В Украину идет похолодание: что известно

В начале февраля температурный фон в Украине снизится на 3-6 градусов. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич. По его данным похолодание произойдет в период с 4 по 7 февраля в результате поступления холодных воздушных масс с севера.

По его словам, существует вероятность, что в большинстве областей Украины установится снежный покров.

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