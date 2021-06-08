Сегодня во всех областях ожидаются грозы.

В Украине объявлено предупреждение об ухудшение погодных условий.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"8 июня днем в Украине грозы", - говорится в сообщении.

В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

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I уровень опасности - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Также в нескольких областях объявлено предупреждение о пожарной опасности.

В частности, сегодня в большинстве районов Волынской, Ривненской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Когда в Украине прекратится непогода?

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине в ближайшее время ожидается много осадков. Дожди начнут покидать территорию страны только на следующей неделе.

Так, 15 июня осадки покинут западные области. 16 июня небольшие дожди ожидаются в северных, центральных, восточных областях и в Крыму.

А уже 17 июня в Украине ожидается сухая погода, только в Крыму и на крайнем востоке немного покапает. Такая теплая и сухая погода сохранится до конца следующей недели.

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Автор: Екатерина Лиманская