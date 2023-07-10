Объявлен "желтый" уровень опасности.

Столичный регион не покидают обильные дожди. В ближайший час в украинской столице и Киевской области ожидаются грозы. Непогода будет бушевать здесь до конца суток, сообщает "Укргидрометцентр".

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайший час и с сохранение до конца суток 10 июля ожидаются грозы. I уровень опасности, "желтый", - пишет государственное учреждение.

В Киевской городской государственной администрации предостерегают, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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"В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую (+380442847419). Если упало дерево или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" (+380442724018). При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103", – напоминают столичные власти.

Погода в Киеве - последние новости

В прошлом месяце осадков в столице выпало 118% климатической нормы. Обильные осадки не покинули столицу и в июле.

7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков, которое превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

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