Обошлось без разрушений.

В Грузии 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Землетрясение началось в 22:25 по местному времени. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от села Самеба на Джавахетском нагорье.

В местной администрации сообщили, что обошлось без разрушений. Сразу после происшествия отключилось электричество, однако его подачу восстановили.

Читайте такжеУкраинцам пообещали "погодные сюрпризы" в февралеЗемлетрясение ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. Также подземные толчки почувствовали в нескольких городах Армении.

Отмечается, что в последнее время в селе Самеба практические каждый день происходят подземные толчки. 16 августа там зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения магнитудой 5,6 в Афганистане погибли более 20 человек.

Вас также могут заинтересовать новости