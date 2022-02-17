Власти опасаются, что количество жертв может возрасти.

По меньшей мере 94 человека погибли в историческом бразильском горном городке Петрополис в результате оползней, которые погребли под собой дома, затопили улицы и смыли автомобили и автобусы.

Об этом сообщает Reuters.

Расположенный на холмах над Рио-де-Жанейро Петрополис или "Императорский город", был местом летнего отдыха бразильских монархов в 19 веке.

По данным Всемирной метеорологической организации, там за 24 часа выпали рекордные 258,8 мм осадков - больше, чем обычно в среднем выпадает в феврале.

"Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, которых мы до сих пор не нашли. Мы не ожидали этой трагедии. Нашему городу конец", - сказала агентству местна жительница Хильда.

Как сообщается, в районе Морро-да-Офичина до 80 домов пострадали от оползней. Власти опасаются, что число погибших возрастет.

"Ситуация почти как на войне… Машины свисают со столбов, много грязи и воды", - заявил журналистам губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

По данным агентства, мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро после проливных дождей начались оползни и наводнения. Город был затоплен в нескольких местах, а поток воды был такой силы, что сметал все на своем пути, даже легковые автомобили.

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