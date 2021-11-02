После непогоды жители убирали лед вручную.

В Боливии произошел мощный шторм. Град побил урожай, разбил рынок и покрыл землю льдом, будто снегом. Стихия даже сорвала крышу с заправочной станции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители Боливии вынуждены оправляться после шторма. Непогода нанесла много бед. Кое-где града насыпалось на полтора метра высотой. Стихия уничтожила урожаи людей, разрушила рынок и даже сломала крышу на заправочной станции.

Машины едва передвигались между ледяных потоков. Град местным жителям пришлось убирать вручную. Люди расчищали улицы и дворы лопатами. Ледяной массы, доложили в мэрии, насобирали аж 5 тысяч тонн.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Австралии выпал град размером с куриное яйцо. В результате стихии тысячи домов остались без электричества. Пользователи в социальных сетях назвали внезапный град "невероятным" и "сумасшедшим".

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Автор: Полина Кузенко