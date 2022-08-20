Непогода будет бушевать на Левобережье, в Черкасской и Кировоградской областях.

Сегодня во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. Непогода накроет полстраны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, днем 20 августа на Левобережье, а также в Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы.

По данным синоптиков, также в южных и юго-восточных областях в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 20 августа в большинстве областей Украины будет +26...+29 градусов. На севере страны столбики термометров покажут +24°...+23°, а на Закрапатье, а также местами на востоке и юге будет 30-градусная жара. Дожди и грозы ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также местами на севере Украины.

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