Сегодня и завтра погода в Украине будет ветреной и богатой на осадки.

В ближайшие дни погода в Украине не будет радовать. Ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"18-19 февраля в Украине ожидается мокрый снег и дождь, на Закарпатье значительные дожди, в Карпатах и северо-восточных областях значительный снег. 20 февраля в западных и южных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, по всей стране ожидается ветреная погода, но 19-20 февраля ветер ослабеет до 7-12 м/с. На Левобережье страны и в Карпатах на дорогах местами будет гололедица.

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Температура сегодня днем составит 3-9° тепла, в Карпатах около нуля, в восточных областях и на Сумщине ночью 0-3° мороза. 19-20 февраля в Украине ночью будет около 0°, днем 1-6° тепла, в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

Штормовое предупреждение в Киеве и области

В Киеве и Киевской области на сегодня, 18 февраля, объявили I уровень опасности. По данным синоптиков, ожидается сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 17-22 м/с.

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