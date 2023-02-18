В Киеве и Киевской области на сегодня, 18 февраля, объявили I уровень опасности. В Укргидрометцентре предупреждают о сильном ветре, который будет держаться несколько суток.
По данным синоптиков, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода, днем - небольшой дождь. Температура по области днем 4-9° тепла. Ближайшие несколько суток по области ожидается ветреная погода. Особенно сегодня, ведь порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Синоптики пояснили, что такая погода обусловлена прохождением атмосферного фронта.
"В воскресенье и понедельник без существенных осадков, а во вторник ожидаем новый атмосферный фронт", - отметили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве
Сегодня днем в Киеве ожидается 6-8° тепла.
"18 февраля порывы ветра 17-22 м/с. I уровень опасности", - говорится в предупреждении.
Такие погодные условия, по данным синоптиков, могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Украине
Как сообщал Погода УНИАН сегодня в Украине ожидается мокрая и ветреная погода. По всей стране потеплеет, однако из-за осадков и ветра повышение температуры может не ощущаться.