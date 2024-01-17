Непогода, по данным синоптиков, продлится и в четверг, 18 января.

Ледяной дождь в Центральной и Южной Германии приостановил сотни рейсов и ограничил движение поездов. Об этом сообщает Reuters.

По данным информагентства, в аэропорту Франкфурта 570 из 1047 запланированных прилетов и вылетов пришлось отменить. Еще более 250 рейсов пришлось отменить в аэропорту Мюнхена, а аэропорт в южном городе Саарбрюккен полностью прекратил работу.

Метеослужба предупреждает о крайнем риске гололеда и сильного снегопада в пострадавших регионах. Непогода, по прогнозам, продержится минимум до четверга, 18 января.

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Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn также предупредил о задержках и отменах рейсов ввиду зимней погоды и заявил, что ограничивает максимальную скорость своих высокоскоростных поездов ICE до 200 километров в час в качестве меры предосторожности.

По сообщениям The New York Times, десятки школ в Баварии также отменили занятия или перешли на дистанционное обучение.

Около тысячи туристов застряли в горах Китая - что известно

В Китае тысяча туристов оказались отрезанными от мира из-за множества лавин, который завалили подходы к деревне, где они находятся. Спасатели уже несколько дней пытаются расчистить проход к людям, однако это им не удается из-за огромного количества снега, камней и веток. "Мы уже видели такой сильный снегопад раньше, но мы не видели такой высокой частоты схода лавин", - говорят чиновники.

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