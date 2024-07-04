Погода в Киеве завтра спрогнозирована комфортная, отметила эксперт.

Погода в Украине завтра, в пятницу, 5 июля, наиболее жаркая спрогнозирована в восточной части нашего государства - днем максимальная температура там ожидается от +33 до +37 градусов, а вечером возможны дожди с грозами.

В центре днем спрогнозировано +25...+30, а в Днепропетровской области - до +33...+35, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram. В южной части украинского государства ожидается до +29...+33, а в Запорожской области максимальная температура воздуха может составлять +35.

По сведениям эксперта, на севере Украины в дневное время прогнозируется комфортная температура - от +24 до +29, и местами могут пройти дожди. Погода в Киеве 5 июля ожидается тоже комфортная - днем может быть до 25-26 градусов. Вероятно, пройдет кратковременный дождь с грозой.

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"5-го июля наконец нагреются жители и гости западных областей, которые успели померзнуть... - там в пятницу ожидается +23+27 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди", - добавила Диденко.

Синоптик предупредила, что погода на выходных в нашем государстве тоже будет солнечная и сухая, и самая высокая температура воздуха ожидается в восточной, южной и центральной части государства - до +32...+37.

"Сильная жара продлится в Украине всю следующую неделю! Максимальная температура воздуха составит +33+37 градусов, на юге, востоке и во многих центральных областях +35+39, местами вероятно до +40 градусов!" - отметила эксперт.

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Ранее сообщалось, что украинское государство "накрыла" аномальная жара, и в нескольких городах были зафиксированы температурные рекорды.

По сведениям Укргидрометцентра, были зафиксированы температурные рекорды в Днепре (+38,2 градуса), в Херсоне (+36,9), в Харькове и Кропивницком (+35,5), в Сумах (+34,6) и в Полтаве (+33,9).

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