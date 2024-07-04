До конца недели температура будет оставаться очень жаркой по всей Украине.

Синоптики зафиксировали 3 июля температурные рекорды сразу в 6 городах. Превышение были на 1-3 °C, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Где зафиксировали аномальные температурные рекорды

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, 3 июля дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня.

Так, температурные рекорды были зафиксированы:

Видео дня

Сумы - 34,6 °C,

Харьков - 35,5 °C,

Полтава - 33,9 °C,

Днепр - 38,2 °C,

Кропивницкий - 35,5 °C,

Херсон - 36,9 °C.

Погода в Украине - прогноз на 5 июля

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 5 июля в Украине не ожидается существенных осадков, лишь днем в северных и восточных регионах местами пройдут грозовые дожди.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С, в центральных, южных и восточных регионах +29...+34 °С", - рассказал синоптик.

Приметы погоды 5 июля

Рой комаров в этот день обещает солнечную погоду. Если в этот день прошел дождь - это к хорошему урожаю зерна и льна, а низкие серые облака предвещают сильную непогоду.

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