Синоптики зафиксировали 3 июля температурные рекорды сразу в 6 городах. Превышение были на 1-3 °C, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Где зафиксировали аномальные температурные рекорды
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, 3 июля дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня.
Так, температурные рекорды были зафиксированы:
- Сумы - 34,6 °C,
- Харьков - 35,5 °C,
- Полтава - 33,9 °C,
- Днепр - 38,2 °C,
- Кропивницкий - 35,5 °C,
- Херсон - 36,9 °C.
Погода в Украине - прогноз на 5 июля
По данным синоптика Игоря Кибальчича, 5 июля в Украине не ожидается существенных осадков, лишь днем в северных и восточных регионах местами пройдут грозовые дожди.
"Ветер преимущественно северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С, в центральных, южных и восточных регионах +29...+34 °С", - рассказал синоптик.
Приметы погоды 5 июля
Рой комаров в этот день обещает солнечную погоду. Если в этот день прошел дождь - это к хорошему урожаю зерна и льна, а низкие серые облака предвещают сильную непогоду.