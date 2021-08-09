В Италии в очередной проснулся самый крупный действующий вулкан Европы — расположенная в провинции Катания сицилийская Этна.
Об этом сообщает Rai News.
Извержение началось около 4 часов утра 9 августа в юго-восточном кратере горы и сопровождалось выбросом вулканического пепла и громким ревом, который разбудил местное население. Примерно через час извержение прекратилось.
В результате из вулкана устремились несколько потоков лавы, которые, как утверждают в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии Osservatorio Etneo, не угрожали жителям близлежащих населенных пунктов.
При этом в аэропорту Катании объявили о возможных задержках ожидающихся и отправляющихся рейсов по причине извержения.
При этом амплитуды вулканического толчка достигали максимальной отметки в 4,5.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Утром местные коммунальщики приступили к очистке улиц от вулканического пепла.
Ранее УНИАН сообщал об июльском извержении вулкана Этна. Тогда столбы пепла достигали пяти километров в высоту, а потоки лавы — нескольких сотен метров.