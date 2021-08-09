На Сицилии произошло ночное извержение вулкана - небо над Катанией затянуло пеплом.

В Италии в очередной проснулся самый крупный действующий вулкан Европы — расположенная в провинции Катания сицилийская Этна.

Об этом сообщает Rai News.

Извержение началось около 4 часов утра 9 августа в юго-восточном кратере горы и сопровождалось выбросом вулканического пепла и громким ревом, который разбудил местное население. Примерно через час извержение прекратилось.

В результате из вулкана устремились несколько потоков лавы, которые, как утверждают в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии Osservatorio Etneo, не угрожали жителям близлежащих населенных пунктов.

При этом в аэропорту Катании объявили о возможных задержках ожидающихся и отправляющихся рейсов по причине извержения.

При этом амплитуды вулканического толчка достигали максимальной отметки в 4,5.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Утром местные коммунальщики приступили к очистке улиц от вулканического пепла.

Ранее УНИАН сообщал об июльском извержении вулкана Этна. Тогда столбы пепла достигали пяти километров в высоту, а потоки лавы — нескольких сотен метров.

Автор: Станислав Кожемякин