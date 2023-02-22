Температура будет опускаться до -10...-15 градусов.

В ближайшее время в Украине ожидается холодная погода. В частности, две ближайшие ночи будут самыми холодными. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10...-15 градусов, в большинстве областей до -4...-11 градусов, на западе и юге до -1...-5 градусов", - спрогнозировала она.

По ее данным, завтра днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра также не будет.

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В течение дня температура воздуха составит на западе Украины +2...+8 градусов, на востоке -4...-8 градусов, на остальной территории от -3 до +2 градусов.

"С 25 февраля потеплеет", - прогнозирует синоптик.

Погода в Киеве

По прогнозу Натальи Диденко, 23 февраля в столице будет сухо, преимущественно солнечно и холодно. Ночью ожидается -5...-7, днем -1...-3 градуса.

"Следующая ночь в столице также еще ожидается морозной, далее - потеплеет, в субботу, 25 февраля, возможно даже до +8...+10 градусов!"- позабавила она.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

О том, что потепление в Украине ожидается 25 февраля, свидетельствуют и данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозам, 25 февраля небольшие ночные морозы до -1°...-3° останутся только на востоке и в Сумской области. Днем в большинстве областей температура поднимется до +5°...+13°.

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