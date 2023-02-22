Украину накрыло похолодание, однако оно будет непродолжительным.

В ближайшие дни во многих областях Украины ожидаются морозы. Холоднее всего будет на Левобережье, где ночью температура будет опускаться до -10°...-12°. Небольшие морозы будут держаться и днем. Однако это похолодание будет кратковременным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В середине недели, 23 февраля, в Украине установится сухая погода с обилием солнца. Однако на температуру оно не повлияет. На востоке, в большинстве центральных и северных областей столбики термометров днем покажут -1°...-5°, а ночью ударит мороз до -12°.

Перед выходными, 24 февраля, сильные ночные морозы до -8°...-12° ожидаются на востоке и северо-востоке Украины. На остальной территории температура будет опускаться до -1°...-7°, лишь местами на юге и крайцнем западе ночью ожидается 0°...+1°. Днем морозов уже не будет.

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В субботу, 25 февраля, в Украине станет гораздо теплее. Небольшие ночные морозы до -1°...-3° останутся лишь на востоке и в Сумской области.Днем же в большинстве областей температура поднимется до +5°...+13°.

Украину накрывает похолодание - что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура в Украине местами будет опускаться до -7...-13 градусов. При этом ветер с приходом похолодания угомонится.

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 23 февраля, температура в Украине снизится на 3-7 градусов, поэтому в пятницу в восточных и северо-восточных областях ночью будет -10°...-16°, местами до -19°.

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