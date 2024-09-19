Местные жители стали свидетелями лунного гало.

Минувшей ночью жители Днепра увидели гало в небе. Об этом сообщают местные паблики. В сети сразу же появились снимки этого необычного явления.

Лунное гало - это редкое и завораживающее атмосферное явление, когда вокруг Луны появляется светящееся кольцо. Оно возникает из-за преломления и отражения света через ледяные кристаллы, которые находятся в верхних слоях атмосферы. Эти кристаллы действуют как призмы, в результате формируется кольцо с бледным, иногда радужным свечением. Чаще всего лунное гало выглядит как холодный, призрачный ореол, что придаёт ночному небу таинственную атмосферу.

В разных культурах этому явлению приписывали магические и мистические свойства. Например, считалось, что гало предвещает перемены погоды, чаще всего - приход ненастья или даже бедствий.

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Напомним, в мае этого года жители Днепра могли наблюдать солнечное гало. Тогда яркое кольцо вокруг Солнца вызвало ажиотаж - по сети быстро разлетелись снимки этого явления.

Также в конце мая украинцы могли наблюдать редкое в наших края северное сияние розового цвета. Его видели в Черниговской области, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Также розовое полярное сияние на севере и западе Украины наблюдали и в конце апреля 2023 года.

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