По всей стране будет от +1° до +3°, лишь на юге - теплее.

Во вторник, 8 февраля, часть Украины окажется в поле осадков. Дожди, местами с мокрым снегом, накроют все восточные, а также некоторые центральные и большинство южных областей. Температура практически по всей стране будет до +3°, лишь на юге теплее - до +4°...+6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +1°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Тернополе 8 февраля ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь с мокрым снегом.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег с дождем.

В Одессе 8 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь, возможно с мокрым снегом.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +3°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°, дождь.

Народные приметы на 8 февраля

8 февраля - В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

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