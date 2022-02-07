8 февраля часть Украины накроют осадки / фото УНИАН

Во вторник, 8 февраля, часть Украины окажется в поле осадков. Дожди, местами с мокрым снегом, накроют все восточные, а также некоторые центральные и большинство южных областей. Температура практически по всей стране будет до +3°, лишь на юге теплее - до +4°...+6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +1°, днем +2°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.
  • В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
  • В Тернополе 8 февраля ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+4°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+2°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь с мокрым снегом.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег с дождем.
  • В Одессе 8 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь, возможно с мокрым снегом.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +3°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°, дождь.
Погода в Украине 8 февраля / фото УНИАН

Народные приметы на 8 февраля

8 февраля - В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

Вас также могут заинтересовать новости: