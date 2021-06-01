Сегодня в Украину пришел циклон, который завтра все еще будет оставаться на территории страны.

Циклон с дождями, который сегодня поливает центр, юг, восток Украины, завтра останется на территории страны. Поэтому в среду, 2 июня, дождей будет хватать.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, влажная погода охватит большинство областей Украины ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер.

"Наименьшая вероятность осадков 2 июня - на северо-западе, крайнем севере Украины. Также прояснения ожидаются на юге, несмотря на близость циклона", - рассказала синоптик.

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По данным Натальи Диденко, ветер в Украине завтра практически повсеместно будет усиливаться.

"Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня +15...+19 градусов, на юге и востоке местами до +20 градусов", - резюмировала синоптик.

По ее данным, потеплеет в Украине с пятницы, на следующей неделе ожидается до +20...+25 градусов.

Погода в Киеве

В столице 2 июня есть вероятность дождя. "Будет еще явно свежевато и ветрено. Температура воздуха максимальная предполагается в пределах +16, +17 градусов", - сообщила синоптик.

Ухудшение погоды в Украине

Сегодня, 1 июня, в ряде областей ожидается значительное ухудшение погодных условий.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируются значительные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/сек. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская