На Фиджи налетел мощный ураган, есть жертвы (фоторепортаж, видео)

Дороги заблокированы упавшими деревьями и внезапными наводнениями.

На Фиджи обрушился мощный циклон, убив двух человек, в том числе трехмесячного ребенка, и оставив после себя разрушения по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

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Циклон "Яса", шторм высшей пятой категории, вызвал проливной дождь, обширные наводнения и ветры со скоростью до 285 км/ч по всему архипелагу.

Были разрушены десятки домов, в некоторых районах отключено электричество, а дороги заблокированы упавшими деревьями и внезапными наводнениями.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, были видны дороги, заблокированные оползнями, паводками и линиями электропередач.

Премьер-министр Фиджи Франк Байнимарама подтвердил факт двух смертей на видео, размещенном в Facebook.

«Подтверждены двое погибших. 45-летний мужчина из Лабасы и трехмесячный ребенок», - сказал он.

В четверг на Фиджи было объявлено состояние стихийного бедствия, введен ночной комендантский час. Населению было рекомендовано спрятаться в убежищах.

Ветер разрушил множество жилых домов и общественных зданий, повредил посевы. Волны достигают высоты в 3 метра, что блокирует путь для судов.

Сохраняются опасения по поводу проливных дождей, хотя сила урагана ослабла и теперь относится ко второй категории.

Справка УНИАН. Меланезийское государство Фиджи представляет собой скопление вулканических и коралловых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Столица страны, город Сува, расположена примерно в 1770 км к северу от Новой Зеландии и примерно в 4450 км к юго-западу от американского штата Гавайи.

Циклон "Нивар" в Индии

Сильный циклон обрушился на южное побережье Индии рано утром в четверг, 26 ноября, убив по меньшей мере пять человек, выкорчевав деревья и повредив линии электропередач.

По данным Метеорологического департамента Индии, циклон "Нивар" обрушился на берег недалеко от южного штата Тамил Наду, при скорости ветра до 130 км/час.

По словам свидетеля Reuters, проливные дожди от шторма вызвали наводнение на некоторых улицах города Ченнаи, в котором сосредоточено множество крупных производителей автомобилей.

Из-за шторма в Ченнаи в результате падения деревьев, утопления и поражения электрическим током погибли по меньшей мере пять человек.

Десятки тысяч людей были эвакуированы из районов Тамил Наду перед тем, как ураган обрушился на берег.