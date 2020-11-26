На Индию налетел циклон "Нивар": есть жертвы (фоторепортаж)

10:26, 26 ноября 2020
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Проливные дожди от шторма вызвали наводнение на некоторых улицах города Ченнаи.

Сильный циклон обрушился на южное побережье Индии рано утром в четверг, убив по меньшей мере пять человек, выкорчевав деревья и повредив линии электропередач.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным Метеорологического департамента Индии, циклон "Нивар" обрушился на берег недалеко от южного штата Тамил Наду, при скорости ветра до 130 км/час.

По словам свидетеля Reuters, проливные дожди от шторма вызвали наводнение на некоторых улицах города Ченнаи, в котором сосредоточено множество крупных производителей автомобилей.

Из-за шторма в Ченнаи в результате падения деревьев, утопления и поражения электрическим током погибли по меньшей мере пять человек.

Десятки тысяч людей были эвакуированы из районов Тамил Наду перед тем, как ураган обрушился на берег.

Водяной смерч у побережья Мумбаи 

У побережья Мумбаи, Индия, 5 октября появился водяной смерч.

Метеорологический департамент Индии назвал его редким явлением, потому что он произошел недалеко от побережья.

"Это явление представляет собой торнадо, когда оно происходит над сушей, а над морем оно становится водяным смерчем. Оно может происходить над рекой, большим прудом и над океаном. В сезон дождей, когда есть конвективные облака, это может происходить в прибрежных районах", - сказал генеральный директор МДИ Мрутюнджай Мохапатра.

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Перевод: Автор: Елена Пилипчак

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Теги: Индиянаводнениештормциклоннаводнение в Индии
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