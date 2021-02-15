Грецию накрыли сильные снегопады: температура резко снизилась (фоторепортаж, видео)

17:30, 15 февраля 2021
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На севере Греции температура упала до -15 градусов.

В эти выходные на Грецию обрушился холодный фронт "Медея", который принес с собой сильные снегопады.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

На севере Греции температура за ночь упала до -15, а и большинство паромных рейсов пришлось отменить из-за сильного ветра.

Автомагистраль между Афинами и Салониками перекрыли на сутки из-за гололеда.

На Северных Спорадах произошло отключение электроэнергии, потому что падающие деревья порвали линии электропередач.

Пик холода будет во вторник, поэтому власти призвали граждан ограничить передвижение на это время.

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Автор: УНИАН

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Теги: Грецияснегопад
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