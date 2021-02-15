Грецию накрыли сильные снегопады: температура резко снизилась (фоторепортаж, видео)
На севере Греции температура упала до -15 градусов.
В эти выходные на Грецию обрушился холодный фронт "Медея", который принес с собой сильные снегопады.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
На севере Греции температура за ночь упала до -15, а и большинство паромных рейсов пришлось отменить из-за сильного ветра.
Автомагистраль между Афинами и Салониками перекрыли на сутки из-за гололеда.
На Северных Спорадах произошло отключение электроэнергии, потому что падающие деревья порвали линии электропередач.
Пик холода будет во вторник, поэтому власти призвали граждан ограничить передвижение на это время.
WINTER WONDERLAND: Snow covered Athens, Greece as a cold front hit the country. The cold front, known as Madea, is expected to bring heavy snowfall to central, southern and eastern Greece as well as the island of Crete. pic.twitter.com/LL5p5uWgwb— CBS News (@CBSNews) February 15, 2021
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