Еще один тропический циклон уже сформировался к востоку от Мадагаскара.

Тропический циклон "Ана", бушующий в Африке, унес жизни не менее 70 человек.

Об этом сообщает The Watcers.

Как сообщается, циклон повредил или разрушил десятки тысяч домов и унес жизни не менее 70 человек на Мадагаскаре, Мозамбике и Малави

По данным издания, "Ана" вышла на берег в Мозамбике 24 января, в результате чего погибло не менее 18 человек, и продолжила движение на запад над Малави, унеся еще 11 жизней. Ураган разрушил 10000 домов в северном и центральном Мозамбике, а также десятки школ и больниц.

Читайте такжеПерекрыты дороги и закрыты школы: Израиль накрыла мощная снежная буря (фоторепортаж, видео)

Циклон также вызвал неделю проливных дождей на Мадагаскаре, в результате чего 41 человек погиб и более 64000 пострадали. В пострадавшем регионе были повреждены и разрушены десятки тысяч домов, смыты мосты и затоплены сельскохозяйственные поля. Утонуло неизвестное количество животных.

Ожидается, что число погибших возрастет, ведь еще один тропический циклон - Батсирай - сформировался к востоку от Мадагаскара.

"Ана" - это первый названный шторм сезона циклонов в юго-западной части Индийского океана в 2022 году.

Напомним, тропический циклон "Ана" вызвал затяжные проливные дожди и ветер со скоростью до 85 км/ч на Мадагаскаре.

Вас также могут заинтересовать новости: