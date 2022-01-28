Тропический циклон "Ана", бушующий в Африке, унес жизни не менее 70 человек.
Об этом сообщает The Watcers.
Как сообщается, циклон повредил или разрушил десятки тысяч домов и унес жизни не менее 70 человек на Мадагаскаре, Мозамбике и Малави
По данным издания, "Ана" вышла на берег в Мозамбике 24 января, в результате чего погибло не менее 18 человек, и продолжила движение на запад над Малави, унеся еще 11 жизней. Ураган разрушил 10000 домов в северном и центральном Мозамбике, а также десятки школ и больниц.
Читайте такжеПерекрыты дороги и закрыты школы: Израиль накрыла мощная снежная буря (фоторепортаж, видео)
Циклон также вызвал неделю проливных дождей на Мадагаскаре, в результате чего 41 человек погиб и более 64000 пострадали. В пострадавшем регионе были повреждены и разрушены десятки тысяч домов, смыты мосты и затоплены сельскохозяйственные поля. Утонуло неизвестное количество животных.
Ожидается, что число погибших возрастет, ведь еще один тропический циклон - Батсирай - сформировался к востоку от Мадагаскара.
"Ана" - это первый названный шторм сезона циклонов в юго-западной части Индийского океана в 2022 году.
Напомним, тропический циклон "Ана" вызвал затяжные проливные дожди и ветер со скоростью до 85 км/ч на Мадагаскаре.