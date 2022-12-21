Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет теплеть.

В ближайшие несколько дней Украину накроет потепление. Местами температура будет подниматься до комфортных +12 градусов, однако повышение температуратуры в некторых областях будет сопровождаться снегом и ледяными дождями.

Об этом tsn.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, с 21 по 24-25 декабря к нам начнут поступать теплые воздушные массы. Прибудут тёплые атмосферные фронты, которые и будут формировать погоду.

Видео дня

Народный синоптик говорит, что по всей Украине снова прогнозируется значительное потепление до +2°...+12° в зависимости от региона. А в западных, северных и кое-где центральных областях ожидаются ледяные дожди и местами мокрый снег.

Как сообщал Погода УНИАН, лед сковал дороги в Чехии и Польше. после ледяных дождей там парализовано движение на магистралях, железной дороге и тротуарах.

Местные СМИ сообщают об одном погибшем в результате стихии - мужчина упал и ударился головой об лед. В Варшаве около 80% всех вызовов "скорой" - вызовы на травмы, связанные с гололедицей.

Вас также могут заинтересовать новости: