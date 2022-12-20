По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидается повышение температуры и осадки разной фазы.

На этой неделе, несмотря на морозные выходные, погода в Украине будет становиться мягче. Об этом рассказали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, ожидается снижение атмосферного давления и осадки различной фазы.

Ближайшие несколько дней большинство областей будет без осадков, однако в четверг и пятницу в западных, северных и частично центральных областях ожидаются осадки смешанной фазы - снег, мокрый снег, кое-где даже с дождем.

Так, по данным синоптиков, 21 декабря в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях ожидается умеренный, ночью и в большинстве северных областей небольшой снег.

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Днем 22 декабря в западных, северных и местами центральных областях ожидается умеренный дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 21 декабря 9-14° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла, в четверг в южной части до плюс 10°.

Также, по данным Укргидрометцентра, на дорогах западных и северных областей местами будет гололедица.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе Украину накроет теплая, как для декабря, погода. Температура ожидается выше климатической нормы.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже сегодня, 20 декабря, в Украину придет оттепель, ожидаются небольшие "плюсы".

О потеплении в Украине свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Согласно прогнозу, в большинстве областей до конца недели "плюс" будет как днем, так и ночью. Местами потеплеет до +7...+10 градусов.

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