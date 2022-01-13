Завтра днем в Украине 0-5° тепла.

14 января, в Украине будет очень ветрено и начнется оттепель.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"Завтра в Украине будет очень ветрено! Акцент, в первую очередь, стоит сделать именно на этом, потому что порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму уровню опасности. Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток. Температура воздуха завтра стремительно повысится, практически по всем областям Украины будет оттепель. В связи с ростом температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя. Гололедица все еще будет сохраняться, поэтому водители - будьте особенно внимательными и осторожными", - говорится в сообщении.

В частности, 14 января небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки.

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Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с.

Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 4-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

Ранее сообщалось, что почти по всей Украине объявили оранжевый уровень опасности.

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