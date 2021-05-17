Теплее всего будет на востоке - до +24°.

Завтра, 18 мая, в Украину снова придет циклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"А поскольку у нас весна и май, то будет греметь и лить как в мае. То есть, 18-го мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть сильнее ветер. Дожди завтра в Украине - повсюду", - написала она.

Температура воздуха в течение дня немного разделится:

На востоке +20°...+24°.

На Западе +16°...+18°.

На севере +18°...+21°.

На юге +17°...+22°.

В центре от винницких +17° до днепровских +23°. В Черкассах - до +20°, Полтаве - до +22°, Кропивницкий - до +18°.

Синоптик отметила, что в Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем около +18°...+19°.

Что касается прогноза погоды на неделю, то дождей с пятницы значительно поубавится.

"Первая половина недели - с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков станет меньше, тепло увеличится. Так что рабочие дни - с трудолюбивым дождиком, а выходные - с солнышком", - сообщила Диденко.

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Автор: Елена Пилипчак