Завтра, 18 мая, в Украину снова придет циклон.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"А поскольку у нас весна и май, то будет греметь и лить как в мае. То есть, 18-го мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть сильнее ветер. Дожди завтра в Украине - повсюду", - написала она.
Температура воздуха в течение дня немного разделится:
- На востоке +20°...+24°.
- На Западе +16°...+18°.
- На севере +18°...+21°.
- На юге +17°...+22°.
- В центре от винницких +17° до днепровских +23°. В Черкассах - до +20°, Полтаве - до +22°, Кропивницкий - до +18°.
Синоптик отметила, что в Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем около +18°...+19°.
Что касается прогноза погоды на неделю, то дождей с пятницы значительно поубавится.
"Первая половина недели - с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков станет меньше, тепло увеличится. Так что рабочие дни - с трудолюбивым дождиком, а выходные - с солнышком", - сообщила Диденко.
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