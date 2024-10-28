Бабьим летом в народе называют период потепления после снижения температуры.

Во второй половине октября в Украине были сильные заморозки, которые на данный момент прекратились, ведь температура несколько повысилась. По прогнозоам, до конца осени бабьего лета уже не будет. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

Она пояснила, что температура воздуха в Украине постепенно снижается, как и обычно в этот период:

"Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов маловероятно".

Климатолог отметила, что средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако о том, когда точно будет потепление или похолодание, сказать заблаговременно нельзя.

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Заморозки и дожди в Украине - прогноз до конца октября

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что до последних чисел октября заморозков и существенных осадков в Украине не ожидается.

"По крайней мере до 30, даже до 31 числа, в большинстве областей у нас преобладает погода без осадков. Ведь мы продолжаем находиться в поле высокого давления, антициклон, у нас много прояснений будет. Преимущественно солнечная погода. Достаточно комфортно", - пояснила погодный эксперт.

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