Заморозки ожидаются на почве и в воздухе.

На 19 и 20 октября в Украине объявлен повышенный уровень небезопасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей в субботу ожидаются заморозки.

В частности, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях будут сильные заморозки в воздухе 0...-5°. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях 19 октября заморозки будут на поверхности почвы - І уровень опасности, желтый.

Также ночью 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-5°. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

На остальной территории 20 октября на поверхности почвы заморозки 0...-3° - объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 19 октября - прогноз по Украине

В субботу в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Без осадков, лишь в юго-восточной части пройдет небольшой дождь. Также ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами будет наблюдаться туман.

Ветер будет северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-5°, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки 0...-3° будут на поверхности почвы. На остальной территории температура ночью +1...+6°. Днем в Украине будет +7°...+12°, только на Закарпатье воздух прогреется до +11°...+16°.

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