Украина находится под влиянием антициклона - как это скажется на погоде? Прогноз синоптика.

Текущая неделя в Украине ожидается без заморозков и с относительным теплом - из-за смены воздушных потоков. Об этом в комментарии УНИАН рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, отвечая на вопрос относительно относительного потепления в Украине, вернутся ли в ближайшее время заморозки и дожди.

Эксперт отметила, что сейчас определенное повышение температурных показателей вызвано тем, что воздушные потоки несколько измениться. Ранее они были преимущественно с севера, северо-востока, а сейчас во многих областях они более юго-западные. По прогнозу, заморозков в Украине до последних дней октября уже не ожидается:

"Ожидаем, что со вторника и почти до конца месяца, до 30-х чисел и заморозков также не будет".

Так, в ближайшее время ожидаются более высокие температуры: ночные составят +1°...+6°, а днем +10°...+17°. 22 октября на Прикарпатье местами даже ожидается +18°...+22°.

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"Осадков ожидать точно не стоит. По крайней мере до 30-го, даже до 31-го числа, в большинстве областей у нас преобладает погода без осадков. Ведь мы продолжаем находиться в поле высокого давления, антициклон, у нас много прояснений будет. Преимущественно солнечная погода. Достаточно комфортно", - рассказала Птуха.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине прогнозируется повышение температуры, без осадков, хотя ночи будут оставаться прохладными. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшее время дожди в Украине не ожидаются, зато нас ждет много солнечных дней, хотя местами и возможны туманы.

Северо-западный ветер сменится на юго-западный, и принесет к нам более теплый воздух из южных регионов. В большинстве областей температура поднимется до +14...+18 градусов.

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