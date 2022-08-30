В столице за короткий промежуток времени зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.

В Киеве зафиксировали очередные температурные рекорды.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, 27 августа в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +24,6°С, что на 0,2°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1943 года", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Как сообщается, климатическая норма была превышена на 5,7 градусов.

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в этот день в Киеве не опустилась ниже +20,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1975 году и составляло +18,3°С.

Также 28 августа минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1943 года и составила 19,9°С.

Как сообщал УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается резкое изменение погоды. В конце лета - начале осени по всей стране существенно похолодает. Днем температура будет опускаться до +17°...+20°, а ночью местами будет лишь +6°...+9°. Периодически ожидаются дожди и грозы. До конца недели погода стабилизируется и столбики термомтеров снова поползут вверх.

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