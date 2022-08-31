Осень в Киеве начнется с прохладной погоды.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в ночь на 1 сентября столбики термометров в столице опустятся до +14°, а днем температура макимально поднимется лишь до +21°. Без осадков, ожидается небольшая облачность.
Ветер будет северо-западный, а его скорость составит 1,2 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°.
В Луцке - прктически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Тернополе 1 сентября ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +20°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность.
В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +7°...+22°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.
В Одессе 1 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.
В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +29°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +11°...+20°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.
В Днепре завтра температура ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+27°.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.