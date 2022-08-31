Прогноз погоды в Киеве на 1 сентября.

Осень в Киеве начнется с прохладной погоды.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в ночь на 1 сентября столбики термометров в столице опустятся до +14°, а днем температура макимально поднимется лишь до +21°. Без осадков, ожидается небольшая облачность.

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Ветер будет северо-западный, а его скорость составит 1,2 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°.

В Луцке - прктически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.

В Одессе 1 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+20°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.

В Днепре завтра температура ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+27°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

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