Причиной сильного похолодания в Украине станет холодный воздух из Арктики.

Через несколько дней в Украине ожидается похолодание. В частность, ночью в ряде областей столбики термометров будут опускаться др -10...-15 градусов. Об этом в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Она пояснила, что с 15 по 20 февраля на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления, поскольку будет заходить холодный арктический воздух с севера и северо-востока.

"Морозы вернутся, и на большей части Украины ночью ожидается от 1 до 7 градусов мороза, а на северо-востоке и востоке может быть до 10-15 градусов мороза", - сказала Наталья Голеня.

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По ее словам, днем ожидаются морозы на северо-востоке и востоке (1-6 градусов), а на остальной территории Украины будет около нуля. В Киеве также ожидаются небольшие морозы ночью и около нуля днем.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что через несколько дней погода в Украине изменится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, первая половина текущей недели окажется в большинстве областей не по сезону теплой. А вот затем заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Дискомфорта также добавит порывистый восточный ветер.

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