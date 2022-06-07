Завтра в Карпатском регионе ожидаются дожди и грозы, а в Крыму и в Приазовье поднимется ветер.

В среду, 8 июня, центр антициклона переместится на Слобожанщину и продолжит определять погоду на большей части Украины.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, осадков 8 июня почти не предвидится, только в Карпатском регионе днем пройдут дожди с грозами.

"Ветер ожидается восточного и юго-восточного направления, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму днем отдельные порывы, 15-20 м/с", - отметил синоптик.

По его словам, ночью воздух остынет до +11...+16 °С, в южных областях - до +20 °С, днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 °С.

Напомним, сейчас над Украиной царит антициклон по имени Burkhart.

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