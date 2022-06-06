Завтра в Украине, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, будет комфортная температура и почти без осадков.

Новая неделя начинается в Украине под протекцией антициклона по имени Burkhart.

"Поэтому завтра, 7 июня, практически повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода с высоким атмосферным давлением", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, только на крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами.

Ветер завтра будет юго-восточным, слабым или умеренным.

"Температурная картинка будет красивой - в течение дня вторника везде в Украине предусматриваются комфортные +24...+ 28 градусов", - обрадовала синоптик.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что ближайшие 7 дней в Украине будет тепло, однако местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Вас также могут заинтересовать новости: