В результате стихии погибли четыре человека.

В Алжире, где начались лесные пожары, появились первые жертвы. Уже известно о четверых погибших.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным агентства, еще три человека пострадали в результате пожаров.

Как сообщается, лесные пожары возникли в горных районах к востоку от столицы Алжира и уже подобрались к жилым домам. Многим местным жителям пришлось спасаться бегством.

Пожарные все еще пытаются сдержать несколько пожаров, угрожающих жителям провинции Тизи-Узу, примерно в 100 км от Алжира

Лесные пожары в Греции

Как ранее сообщал Погода УНИАН, в Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.

В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.

От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.

Автор: Екатерина Лиманская