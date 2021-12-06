Осадки ожидаются практически по всей стране, лишь в отдельных областях будет сухо.

Во вторник, 7 декабря, в Украине будет очень разнообразная погода. На Западе и Севере температура не поднимется выше 0°...+2°, ожидается снег и мокрый снег. Одновременно с этим в Центре и на Юге потеплеет до +10°...+13° (в Крыму - до +17°) и пройдут дожди, местами - ливни. Сухо во вторник будет лишь на крайнем западе и на юго-востоке страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -6°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Тернополе 7 декабря ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире во вторник будет ночью -3°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +10°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+8°, дождь.

В Одессе 7 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.

В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°, ливень.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°, ливень.

В Днепре завтра температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.

Народные приметы на 7 декабря

7 декабря - Екатерины. Ясная погода на Екатерину - к холодной зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская