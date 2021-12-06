7 декабря в Украине будет много осадков / фото Reuters
Во вторник, 7 декабря, в Украине будет очень разнообразная погода. На Западе и Севере температура не поднимется выше 0°...+2°, ожидается снег и мокрый снег. Одновременно с этим в Центре и на Юге потеплеет до +10°...+13° (в Крыму - до +17°) и пройдут дожди, местами - ливни. Сухо во вторник будет лишь на крайнем западе и на юго-востоке страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -6°, днем 0°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.
- В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°.
- В Тернополе 7 декабря ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, мокрый снег.
- В Житомире во вторник будет ночью -3°, днем +1°, пасмурно, снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +10°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+8°, дождь.
- В Одессе 7 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.
- В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°, ливень.
- В Днепре завтра температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+17°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
Погода в Украине 7 декабря / фото УНИАН
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