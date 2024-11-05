На вотоке Украины 6 ноября ожидаются дожди и мокрый снег / фото УНИАН

Со среды, 6 ноября, погода в Украине начнет постепенно стабилизироваться. На западе и в большинстве южных областей будет ясно и безоблачно. На остальной территории ожидается переменная облачность, на востоке и в Сумской области пройдут небольшие дожди, местами - мокрый снег. Столбики термометров в большинстве областей покажут +7°...+11°, только в восточных областях будет холоднее, +5°...+6°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°.
  • Во Львове в среду будет ясно. Ночью -3°, днем +9°.
  • В Луцке будет ясно, ночью -2°, днем +9°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +8°.
  • В Тернополе 6 ноября ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -4°, днем +9°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +10°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+9°, ясно.
  • В Житомире в среду ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +4°, днем +9°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°.
  • В Одессе 6 ноября - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -1°...+10°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
6 ноября в Украине станет на пару шрадусов теплее / фото УНИАН

6 ноября - праздник, приметы погоды

6 ноября - день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит — к морозу.

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