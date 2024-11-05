В большинстве областей воздух прогреется до +7°...+11°.

Со среды, 6 ноября, погода в Украине начнет постепенно стабилизироваться. На западе и в большинстве южных областей будет ясно и безоблачно. На остальной территории ожидается переменная облачность, на востоке и в Сумской области пройдут небольшие дожди, местами - мокрый снег. Столбики термометров в большинстве областей покажут +7°...+11°, только в восточных областях будет холоднее, +5°...+6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью -3°, днем +9°.

В Луцке будет ясно, ночью -2°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +8°.

В Тернополе 6 ноября ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -4°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет -1°...+9°, ясно.

В Житомире в среду ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +4°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°.

В Одессе 6 ноября - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -1°...+10°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

6 ноября - праздник, приметы погоды

6 ноября - день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит — к морозу.

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