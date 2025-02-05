В ряде областей хвост атмосферного фронта повлечет небольшой снег.

В четверг, 6 февраля, мощный антициклон Elvira с центром над Северным морем обусловит сухую погоду практически во всей Европе. Благодаря ему влажный циклон с атмосферными фронтами отойдет далеко в Атлантику и за Скандинавию. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине также в четверг будет преобладать погода без существенных осадков, только хвост атмосферного фронта окклюзии вызовет небольшой снег в западных областях", - говорит синоптик.

В Крыму, по ее данным, также возможен снег и мокрый снег из-за влияния циклона с юго-востока.

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Температура воздуха ближайшей ночью будет -3...-8 градусов, а завтра днем столбики термометров покажут от 3 мороза до 2 градусов тепла.

Ветер завтра будет умеренный, на юге и востоке Украины возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"На дорогах окрепла гололедица - будьте внимательны к своей обуви, автомобильным шинам, правилам перехода дороги и скорости движения", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется - что известно

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что 7 февраля в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Благодаря этому осадки прекратятся, но на дорогах еще будет сохраняться гололедица.

Ночью будет -1... -7 градусов, а днем - от -3 до +3. В Карпатах ночью -5... -11, а днем 0... -5 градусов.

Сейчас снежный покров образовался и держится в Карпатах, но на остальной территории Украины большого снега не ожидается.

"1-3 сантиметра может быть, но с прогалинами и неравномерно", - говорит Наталья Птуха.

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