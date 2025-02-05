Погода в Украине изменится уже с 7 февраля.

В Украину идет антициклон, благодаря которому погода несколько изменится. Об этом на своей стоирнци в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

С 7 февраля, по ее данным, погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера.

"Это означает, что осадки маловероятны, станет больше прояснений, а это прогностический признак того, что ночью морозы окрепнут до -3...-8 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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Однако днем, по ее данным, будет теплеть до 0...+2 градусов.

На этой неделе в Украине установится прохладная погода со снегом и образованием гололеда на дорогах. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Как он отметил, снижение температуры будет происходить постепенно, что связано с вторжением холодного арктического воздуха с севера на территорию Восточной и Юго-Восточной Европы.

Ожидается, что похолодание повлечет периодические осадки в виде снега и мокрого снега, а в южных регионах возможны дожди.

Самые низкие температуры, по его данным, прогнозируются в Карпатах, а самые теплые погодные условия традиционно сохранятся в Крыму, Приазовье и Одесской области.

Сегодня, по его прогнозу, днем в восточных, северных областях и местами в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег. В остальных регионах страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Днем температура будет в пределах -3...+2 °С, в Карпатах -1...-6 °С.

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