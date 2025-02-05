Уже с 7 февраля на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления.

На этой неделе в Украине ожидается изменение погоды. Осадки прекратятся, а ночные морозы усилятся. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, сейчас погоду в Украине определяет холодный воздух арктического происхождения.

"Но несмотря на то, что у нас поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией образуется много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег", - рассказала синоптик.

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Облака защищают от ощутимого снижения температуры. Днем воздух прогревается до 0 градусов.

Такая погода, по словам синоптика, продлится еще сегодня и частично 6 февраля, а уже 7 числа у нас будет преобладать поле повышенного давления. Благодаря этому осадки прекратятся, но на дорогах еще будет сохраняться гололедица.

Ночью температура будет снижаться -1... -7 градусов, а днем будет колебаться вблизи 0 градусов, от -3 до +3. В Карпатах традиционно будет холоднее всего: ночью -5... -11, а днем 0... -5 градусов.

Сейчас снежный покров держится в Карпатах, но на остальной территории Украины большого снега не ожидается.

"1-3 сантиметра может быть, но с прогалинами и неравномерно", - сказала Наталья Птуха.

К Украине приближается антициклон, который повлечет за собой определенные изменения в погоде. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко

Согласно ее прогнозу, с 7 февраля на погодные условия в стране будет влиять мощный антициклон, движущийся с севера.

Это означает, что вероятность осадков будет низкой, появится больше прояснений, а ночные морозы усилятся до -3...-8 градусов. В то же время днем температура будет подниматься до 0...+2 градусов.

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