В пятницу, 29 марта, погода в Киеве немного ухудшится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +8°...+9°, а днем температура максимально повысится до +12°. Ожидается преимущественно пасмурная погода и дождь.
Ветер будет переменных направлений и чуть стихнет, 5-10 м/с, однако во время осадков вероятны более сильные порывы. Атмосферное давление в течение дня повысится с 740 до 747 миллиметров ртутного столба.
Погода 29 марта - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +15°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.
В Тернополе 29 марта ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +17°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +17°.
В Виннице завтра будет +6°...+15°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +6° днем +14°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.
В Одессе 29 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +19°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +21°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +15°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +10°...+18°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +8°, днем +19°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +19°, дождь.