Погода в Киеве 29 марта ожидается ветреная.

Погода в Киеве завтра - в пятницу, 29 марта, прогнозируется опасная.

В столице Украины порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с, объявлен первый уровень опасности (желтый), сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

По сведениям синоптиков, в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, а днем - умеренный. Ночная температура воздуха в столице ожидается от +6 до +8 градусов, а дневная - 12-14 тепла.

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В центре внимания Киев - погода может быть опасная, и вот как советует вести себя столичная власть:

убрать с лоджий и балконов вещи, которые могут выпасть;

в домах нужно плотно закрывать двери и окна;

не стоит ходить возле стройплощадок;

не паркуйтесь под столбами и деревьями и рекламными щитами.

Кроме того, не стоит ходить под большими деревьями, возле линий электропередач и рекламных щитов.

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Ранее УНИАН писал, что погода 29 марта в большинстве областей украинского государства спрогнозирована дождливая, осадки не ожидаются только в западных и южных регионах.

По сведениям синоптиков, самая высокая температура днем прогнозируется в южной части нашего государства - от +19 до +21 градуса.

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