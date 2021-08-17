18 августа во многих областях Украины пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com

В среду, 18 августа, дожди сместятся с запада в центр и на север Украины. В Сумской, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются грозы. При этом в большинстве центральных областей, на юге и востоке будет жара до +35°, а на остальной территории похолодает до +20°...+22°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°, дождь с грозой.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
  • В Тернополе 18 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
  • В Полтаве завтра - почти безоблачно, температура воздуха +17°...+29°.
  • В Одессе 18 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
  • В Херсоне в среду ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.
  • В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, гроза.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет почти безоблачно, +17°...+27°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +34°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
Погода в Украине 18 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 18 августа

18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

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Автор: Екатерина Лиманская