В городе и области объявлен І уровень опасности.

В Киеве сегодня, 13 января, будет скользко. Из-за этого синоптикиУкраинского гидрометцентра объявили предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

"13 января на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

По их данным, гололедица будет не только в столице, но и по территории области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают эксперты по погоде.

Погода в Киеве 13 января

На Киевщине 13 января будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На дорогах образуется гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем по области составит от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 0°...-2°.

В целом, по данным Погода УНИАН, день в Украине будет прохладным. Столбики термометров покажут от -2° до +3°. Холоднее всего будет на западе, а теплее всего - на юге страны. Осадки местами пройдут на западе и севере страны.

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