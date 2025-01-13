13 января в Украине будет холодно / фото Annalisa Ideler, Pixabay

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. Температура снизится еще немного по всей стране. Столбки термометров днем покажут от -2° до +3°. Осадки местами пройдут на западе и севере страны. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -3°, днем -2°, снег.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
  • В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -4°, днем -1°, снег.
  • В Тернополе 13 января ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.
  • В Виннице сегодня будет -2°...0°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник ночью будет -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +12°, пасмурно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+1°.
  • В Одессе 13 января - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+2°.
  • В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +3°.
13 января местами в Украине будет небольшой "минус" / фото УНИАН

Погода 13 января -  приметы погоды

Если в этот день оттепель, то и лето будет теплым.

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