Максимально столбики термометров покажут всего +2°...+3°.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. Температура снизится еще немного по всей стране. Столбки термометров днем покажут от -2° до +3°. Осадки местами пройдут на западе и севере страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -3°, днем -2°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Тернополе 13 января ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -2°...0°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +12°, пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 13 января - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+2°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +3°.

Погода 13 января - приметы погоды

Если в этот день оттепель, то и лето будет теплым.

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