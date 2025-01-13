Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. Температура снизится еще немного по всей стране. Столбки термометров днем покажут от -2° до +3°. Осадки местами пройдут на западе и севере страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -3°, днем -2°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
- В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -4°, днем -1°, снег.
- В Тернополе 13 января ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -2°...0°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +12°, пасмурно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+1°.
- В Одессе 13 января - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+2°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +3°.
Погода 13 января - приметы погоды
Если в этот день оттепель, то и лето будет теплым.