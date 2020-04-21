Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля
До конца месяца в Украине будет прохладно.
До конца апреля погода в Украине будет переменчивой, ожидаются заморозки и даже мокрый снег.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +13° (карта)
Об этом "Обозревателю" рассказал синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.
"Во второй половине апреля у нас очень сложная погода. Будет прохладно, ночью возможны заморозки, а днем температура будет +10 градусов, иногда +15", - рассказал он.
Синоптик также добавил, что такая погода в апреле в рамках нормы и немного ниже.
"Для людей холодно, но, по климатическим нормам, температура совсем ненамного ниже", - подчеркнул он.
Также есть вероятность, что в оставшиеся дни пройдет даже мокрый снег. Но, по словам Мурмыло, он не будет создавать устойчивый покров, а будет сразу таять. И это также характерно для апреля.
Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.
- Винница+10°... +3°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+13°... +1°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+12°... +1°
- Луцк+12°... 0°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+11°... +1°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+11°... 0°
- Харьков+11°... +2°
- Херсон+13°... +2°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... 0°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+12°... +3°