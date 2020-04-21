Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля

До конца месяца в Украине будет прохладно.

В Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

До конца апреля погода в Украине будет переменчивой, ожидаются заморозки и даже мокрый снег.

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Об этом "Обозревателю" рассказал синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Во второй половине апреля у нас очень сложная погода. Будет прохладно, ночью возможны заморозки, а днем температура будет +10 градусов, иногда +15", - рассказал он.

Синоптик также добавил, что такая погода в апреле в рамках нормы и немного ниже.

"Для людей холодно, но, по климатическим нормам, температура совсем ненамного ниже", - подчеркнул он.

Также есть вероятность, что в оставшиеся дни пройдет даже мокрый снег. Но, по словам Мурмыло, он не будет создавать устойчивый покров, а будет сразу таять. И это также характерно для апреля.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.