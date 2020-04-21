Синоптики предупредили украинцев о заморозках
На востоке и в Сумской области ожидаются сильные зморозки в воздухе.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.
В пострадавших от пожаров регионах в ближайшее время дождей не будет - Укргидрометцентр
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый). 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).
Напомним, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.
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