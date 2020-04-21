Синоптики предупредили украинцев о заморозках

09:44, 21 апреля 2020
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На востоке и в Сумской области ожидаются сильные зморозки в воздухе.

В Украине ожидаются заморозки / УНИАН
В Украине ожидаются заморозки / УНИАН

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В пострадавших от пожаров регионах в ближайшее время дождей не будет - Укргидрометцентр

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый). 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.

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Теги: #погода#заморозки
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