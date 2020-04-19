Небольшие дожди только на востоке: синоптик рассказала, какой будет погода 20 апреля

21:03, 19 апреля 2020
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На большинстве территорий Украины ожидается сухая погода, без осадков.

В понедельник в Украине будет преобладать сухая погода / фото УНИАН
В понедельник в Украине будет преобладать сухая погода / фото УНИАН

Завтра, 20 апреля, в Украине ожидается сухая погода, лишь на Востоке страны немного будет дождить.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Увеличение облачности над северными районами, немного дождя ожидается в восточных областях", - сообщила синоптик.

По ее словам, на остальной территории ожидается сухая погода.

Как отмечается, ветер завтра останется западного, северо-западного направления, усилится до порывистого.

Изменение направления придется ориентировочно на 25-е апреля, перейдет на юго-западный.

Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, на Юге до +16 градусов.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине#погода на завтра
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