Небольшие дожди только на востоке: синоптик рассказала, какой будет погода 20 апреля
На большинстве территорий Украины ожидается сухая погода, без осадков.
Завтра, 20 апреля, в Украине ожидается сухая погода, лишь на Востоке страны немного будет дождить.
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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Увеличение облачности над северными районами, немного дождя ожидается в восточных областях", - сообщила синоптик.
По ее словам, на остальной территории ожидается сухая погода.
Как отмечается, ветер завтра останется западного, северо-западного направления, усилится до порывистого.
Изменение направления придется ориентировочно на 25-е апреля, перейдет на юго-западный.
Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, на Юге до +16 градусов.
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Погода в Украине
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- Донецк+16°... +4°
- Житомир+14°... -1°
- Запорожье+16°... +4°
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