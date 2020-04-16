Последствия урагана на Черниговщине: поврежденные авто, поваленные деревья и масштабное ДТП (фото)

20:21, 16 апреля 2020
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Сильный ветер с пылью накрыл Чернигов после обеда.

Последствия урагана на Черниговщине / фото Сергей Черняков
Последствия урагана на Черниговщине / фото Сергей Черняков

На Черниговщине из-за сильного ветра повреждены несколько автомобилей в результате падения дерева и утепления со стены жилого дома, а также произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Киев и пригороды накрыла пылевая буря (видео)Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие сообщения и фото опубликовали черниговцы в социальных сетях.

Черниговский фотограф Виктор Кошмал сделал фоторепортаж пылевого «смога» над Черниговом, что на несколько часов затянул город. В то же время порывы сильного ветра повалили деревья во дворах, на одном из домов ветер сорвал утепление со стены, повредив припаркованный рядом автомобиль.

Непогода на Черниговщине / Служба автомобильных дорог в области
Непогода на Черниговщине / Служба автомобильных дорог в области

Ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» опубликовал фото поваленного дерева на Валу.

Служба автомобильных дорог в области предупредила, что из-за сильного ветра и пыли с полей местами возможна ограниченная видимость проезжей части.

Как уточнили в ГУ НП в области, из-за ограниченной видимости вблизи поселка Михайло-Коцюбинское (расположенное близ Чернигова) произошло ДТП с участием шести автомобилей. Двое людей получили травмы.

Последствия непогоды / Автомобильный форум Чернигова
Последствия непогоды / Автомобильный форум Чернигова

Ранее УНИАН сообщал о последствиях непогоды на Киевщине и пыльной буре в Житомирской области.

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Теги: #непогода
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