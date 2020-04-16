Хуже Киева: Житомирскую область накрыло пылевой бурей (видео)

Плотность пылевой завесы в северном регионе сильнее, чем в Киеве.

Житомирскую область 16 апреля окутала пыльная буря.

Видео природного явления в Youtube опубликовал местный журналист Денис Заремский.

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На кадрах заметно, что плотность пылевой завесы в северном регионе сильнее, чем в Киеве.

По мнению синоптика Наталки Диденко, причиной бури обычно является пересушенная земля, длительное отсутствие осадков, штормовой ветер и низкая влажность. Она посоветовала не открывать окна и увлажнить помещения.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Киев охватила облако пыли.